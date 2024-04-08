Dev firma iflasın eşiğinde! Ünlü ilaç şirketi konkordato talep etti

Yayınlanma: 08.04.2024 - 09:53

Güncelleme: 08.04.2024 - 09:53

Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri olan Hünnap İlaç ve Sağlık Şirketi, konkordato talebinde bulundu.

İş insanı Abdullah Sarı, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

Mahkeme tarafından ise 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

Mali zorluklarla mücadele eden şirket, hacizlere karşı koruma amacıyla da 3 aylık geçici mühlet kararı aldı.

Mahkeme, iş insanı Abdullah Sarı’nın sahibi olduğu Hünnap İlaç ve Sağlık Şirketi ile Abdullah Sari Gıda AŞ için geçici konkordato komiserleri atadı.

Komiserler, konkordatonun başarıya ulaşma olasılığını inceleyecekler.