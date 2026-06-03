Bakan Işıkhan ve sendikalar İsviçre'den bildiriyor: TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve Memur-Sen liderleriyle Cenevre'de temaslar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından düzenlenen 114’üncü Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında bulunduğu Cenevre’de temaslarını sürdürdü.
TÜRK HEYETLERLE BİR ARAYA GELDİ
Vedat Işıkhan, Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Burak Akçapar tarafından Daimi Temsilcilik konutunda düzenlenen resepsiyona katıldı.
Bakan Işıkhan, konferans kapsamında Cenevre’de bulunan işçi, işveren ve memur heyetleriyle de görüşmeler gerçekleştirdi.
RESEPSİYONA ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI
Resepsiyonda, Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki Daimi Temsilcisi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cenevre Temsilcisi Mustafa Güven de yer aldı.
Programa ayrıca TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç ve davetliler katıldı.