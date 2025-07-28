Bakan Kurum müjde olarak duyurmuştu: İşte konut sertifikasının perde arkası...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından 'müjde' olarak duyurulan 'Gayrimenkul Sertifikası Modeli' tartışmalara yol açtı. Her bütçeye uygun küçük paylarla konut sahibi olmayı kolaylaştıracağı iddia edilen bu sistemde, kademeli alım modeliyle düşük gelir grubunun da ev sahibi olabileceği belirtilmişti.

Bakan Kurum’un açıkladığı gayrimenkul sertifikası uygulamasını Cumhuriyet’e değerlendiren Çevre Yol İş Genel Başkanı Güven Nazmi Demiralp, gayrimenkul sertifikasının müjde olarak duyurulmasına tepki gösterdi. Demiralp, barınma ihtiyacının “yatırım aracı” haline getirildiğini belirterek, “Bu müjde değil, halkın içine düştüğü acizliğin belgesidir” dedi.

Demiralp, “Gayrimenkul sertifikası uygulamasının başlangıcını müjde olarak duyurmaktadır. Oysaki bu müjde değil, halkın içine düştüğü acizliğin belgesidir. Artık dar gelirli-orta gelirli vatandaşlarımız, tek birey ya da karı-koca olarak bir konut sahibi olamayacaklar demektir” dedi.

'TARİHTE OLMADIĞI DERECEDE YOKSULLAŞILDI'

Gerçekleşen enflasyonun altında ilan edilen verilerle maaşlı-ücretli kesimin “tarihte olmamış derecede” yoksullaştığını belirten Demiralp, “Nas dönemi politikaları ile gayrimenkul fiyatları astronomik artışlar kaydetmiştir. Bu nedenle de artık bireylerin konutu ‘parça parça’ almaları önerilmektedir. Gayrimenkul sertifikasının cari dönemden bağımsız olarak bir diğer problemi; gayrimenkulü; özellikle de konutu, resmen yatırım aracı haline dönüştürmesidir. Bizim itirazımız; konutun-barınmanın bir ihtiyaç olması nedeniyle yatırım aracı haline getirilmemesi gerektiği noktasındadır. Türkiye'de gayrimenkul, fakirden zengine bir kaynak transferi aracı haline gelmiştir. Bu durumun acilen sonlandırılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.