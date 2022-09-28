Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut projesi açıklaması: Ekim ayını işaret etti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubu için sosyal konut projesine çalıştıklarını belirtti. Kurum açıklamasında, "Emlak Konut Kampanyası'nı büyük ihtimal ekim ayı içinde açıklayacağız" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubuna yönelik yapılacak sosyal konutlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
"Emlak Konut Kampanyası'nı büyük ihtimal ekim ayı içinde açıklayacağız. Emlak Konut ile hem indirim hem vade konularını çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla da faiz konusunda çalışmamız var" diyen Kurum, projede sadece Emlak Konut'un olmayacağını Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Anadolu'daki müteahhitlerin de kampanyaya destek vereceğini söyledi.
TOKİ'nin sosyal konut projesine yönelik de açıklamada bulunan Kurum, konut piyasasında, fiyatların sabitlendiğini ve hatta geri geldiğini belirterek, "Konut almak için iyi bir zaman. Açıkçası piyasayı yönlendiriyoruz şu anda. Sosyal konut projesinde fiyatları açıklayınca hepsi durdu. Firmalar müşteri çekebilmek için ister istemez fiyatı geri çekecek, vadeyi uzatacak" şeklinde konuştu.
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