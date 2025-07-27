Bakan Mehmet Şimşek: Mart ayı zor bir dönemdi, büyük şoklar yaşadık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son aylarda yaşanan "ekonomik şok"lara rağmen Türkiye ekonomisinin yeniden toparlanma sürecine girdiğini savundu.

Partisine yakın Haber 7 televizyonunda ekonomi gündemine ilişkin konuşan Şimşek, "Son bir kaç aydır hem iç hem dış şoklar anlamında yoğun bir dönem geçirdik. Tekrar olumlu döngüye döndük. İyi yönettiğimizi düşünüyorum. Çünkü finansal göstergeler şok öncesine döndü. Rezervlerimiz mart ortasında 170 milyar dolar üzerindeydi. Şimdi yine o seviyelere geldi. Dolayısıyla bu şoklar başlamadan önceki seviyelere döndük. Net rezervde 3'te 2'den fazla toparlanma söz konusu" dedi.

"Bütçede harcama disiplinini koruyoruz. Hedefte sınırlı bir sapma olması ihtimali şu anda yüksek. Resmi tamamına baktığımızda biz iyi yönettiğimizi düşünüyoruz" iddiasında bulunan Şimşek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan operasyonların düğmesine ilk basıldığı günleri hatırlatırken "Mart ayındaki gelişmeler nedeniyle içeride siyasi anlamında zor bir dönemdi" dedi.

"GEREKLİ DOZLARI ALDIK"

Şimşek şöyle devam etti:

"Bölgemizde savaş da yaşanıyor, savaşın taraftaki değiliz ama bölgenizde bir savaş yaşanınca etkileniyorsunuz. Petrol fiyatları, iptal edilen uçuşlar. Petrol fiyatları şimdi geri geldi. Bunların hepsi bizi etkileyen gelişmeler. Biz uluslararası normlara göre davrandık. Paniklemedik, gerekli dozları gereken zamanda aldık. Program rüştünü ispatladı. Birden fazla şokla karşı karşıya kaldık. Cari açık kontrol altında. Reel ekonomide büyüme devam ediyor. Büyük resme baktığınızda iyi yönetildiği kanısındayım. Büyük şoklar yaşadık ve rakamlar şokların öncesine döndü."

"DON VE KURAKLIK OLMASA..."

Bakan Şimşek, enflasyon tahmini için ise şunları söyledi:

MB bir tahmin aralığı açıklıyor. Yüzde 24 orta nokta. Yüzde 29 üst noktası diyerek baktığınızda biz orta-üst tahmin aralığında olacağımıza inanıyoruz. Yüzde 29'un altında bir rakamı ön görüyoruz. Geçen yıl 2 puanlık sapma olmuştu. Bizim programımızın esası hayat pahalılığıyla mücadeledir. Hedefimiz vatandaşların alım gücünü artırmaktır.

Enflasyon, 2022'de 64'ün üzerindeydi. 2023'te 65 civarındaydı. Geçen sene dezenflasyon planının ilk yılıydı. Bir yıllık geçiş öngördük. '1 yıllık politikaları yeniden inşa edeceğiz' dedik. Geçen yıl yüzde 44 enflasyonla bitirdik. Şu an itibarıyla yüzde 35. Yılın sonunda da 20'li bir rakamla bitirmeyi hedefliyoruz, yüzde 30'un altında. Enflasyon genel bir rakam, bence detaylara bakmak lazım. Gıda enflasyonu şuan yüzde 30'a düştü. Bu zirai dona ve kuraklığa rağmen. Zirai don ve kuraklık olmasa haziranda gıda enflasyonu 30'un altında olacaktı. Enflasyon daha da düşecek."

ÖZEL: SENİN DARBECİLİĞİNİ DÜNYAYA ANLATACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakan Şimşek'in İBB'ye yönelik 19 Mart'ta başlayan operasyonların finansal ayağını yönettiğini öne sürerek şunları söylemişti:

"19 Mart’ta darbe yapılabilsin diye bu darbenin mali ayağı Mehmet Şimşek iki yıldır ülke ülke gezip para biriktiriyordu. Bu darbe başarılı olsun, bu darbeden sonra dolar fırlamasın diye tam 60 milyar dolar rezerv yaktılar. Kendisine sorulunca da dedi ki, ‘Böyle günler için biriktirmiştik.’ Buradan güya bu iktidarın itibarlı Bakanı Mehmet Şimşek’e bir kez daha hatırlatıyorum ki; dünyanın neresine gidersen git senin peşini bırakmayacağız. Senin bir darbeci olduğunu bütün dünyaya anlatacağız.