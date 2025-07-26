Bakan Mehmet Şimşek'ten 'kredi notu' mesajı: 'Ekonomimizin dayanıklılığını...'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltti, görünümünü "pozitif"ten "durağan"a revize etti.

EN SON TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU İKİ KADEME ARTIRMIŞTI

Moody's, en son 19 Temmuz 2024'te Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükselterek "B3"ten "B1"e çıkarmış ve kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.

Kredi notunun yükseltilmesinin temel nedeni olarak yönetişimdeki iyileşmeler ve özellikle ortodoks para politikasına kararlı ve ‘giderek daha iyi yerleşen geri dönüş’ gösterilmişti.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN YENİ AÇIKLAMA

Dünkü gelişmenin ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten flaş bir açıklama geldi.

X hesabından bir değerlendirme yapan Şimşek, “Ülke kredi notumuz yükseldi. Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi” dedi.

“Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor” notunu düşen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye, cari açığı sürdürülebilir seviyede tutmaya ve deprem harcamaları hariç bütçe disiplinini güçlendirmeye kararlıyız. Programımızın kazanımlarını, yeşil ve dijital dönüşüm başta olmak üzere sanayide yapısal dönüşümü sağlayacak reformlarla kalıcı hale getireceğiz. Sabır ve kararlılıkla programımızı uygulamayı sürdürdükçe, risk primimiz daha da düşecek, finansmana erişimimiz artacak ve yeni not artışları gelecektir.”