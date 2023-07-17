Bakan Mehmet Şimşek, Yellen ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere gittiği Hindistan'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

AA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 16:07
Bakan Mehmet Şimşek, Yellen ile görüştü
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Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında Türkiye'yi temsil eden Şimşek, buradaki temasları kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme 45 dakika sürdü. Toplantıda Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti.


Mehmet Şimşek Janet Yellen

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