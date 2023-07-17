Kamu harcamalarını ‘rasyonelleştireceğiz’ diyen Şimşek tepki yağmuruna tutuldu
“Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz…” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e hükümet harcamalarını hatırlatanlar tepki yağmuruna tutu.
Bugün Şimşek’in imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen genelgede, ‘deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği’ belirtilerek, ‘tasarruf takibinin tavizsiz sağlanacağı’ kaydedildi.
Genelge yaşıt edinimi, bina yapımı, temsil, tören, tanıtım giderleri gibi birçok harcamanın azaltılmasını hedefliyor.
Şimşek de Twitter hesabından belgeye dair bir haberi alıntılayarak “Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz…” diye yazdı.
Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz… https://t.co/VjjFMQQ7DY— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 17, 2023
Bakan, ‘rasyonelleşme’ hedeflese de AKP iktidarının ‘keyfi’ kamu harcamaları son yıllarda en çok eleştirilen konulardan biri.
Öyle ki, cumhurbaşkanlığı 2021’de günlük 10 milyon TL harcamıştı.
Yurttaşlar da daha önce vergi zamlarına deprem maliyetlerini gerekçe gösteren Şimşek’e, bu harcamaları hatırlatarak tepki gösterdi. İşte o tepkilerin bazıları...
Sayın Bakanım bize rakam verin, kim ne kadar tasarruf edecek? https://t.co/gwOpEiJLMZ— Evren Devrim Zelyut (@evrendevrimz) July 17, 2023
sarayın günlük masrafı 15 milyon, buna bi son vermeliyiz de bakalım, diyebiliyo musun? yerler böyle rasyonelleşmeyi https://t.co/w0VLmX3fj4— Raskolnikov (@vaybebune) July 17, 2023
Halkın gazını alıyor, onları kandırıyorsunuz.— Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) July 17, 2023
Döylediğiniz harcama grubu size göre "çekirdek" parası. https://t.co/iuCQCwTSm6
Saraylar, uçan saraylar, makam arabaları— Prof. Dr. Salih KUK (@KukSalih) July 17, 2023
Hala çerez parası mı? https://t.co/dFw1oG7AhM
Sayın Bakanım 1,2 milyar dolara yapılan Osmangazi Köprüsü'ne verilen 14 milyar dolarlık Hazine garantisini de rasyonelleştirebilecek misiniz? https://t.co/XHO3EvI3SB— İbrahim Kahveci (@Kahvecibrahim) July 17, 2023
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