Kamu harcamalarını ‘rasyonelleştireceğiz’ diyen Şimşek tepki yağmuruna tutuldu

Yayınlanma: 17.07.2023 - 13:12

Güncelleme: 17.07.2023 - 13:15

Bugün Şimşek’in imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen genelgede, ‘deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği’ belirtilerek, ‘tasarruf takibinin tavizsiz sağlanacağı’ kaydedildi.

Genelge yaşıt edinimi, bina yapımı, temsil, tören, tanıtım giderleri gibi birçok harcamanın azaltılmasını hedefliyor.

Şimşek de Twitter hesabından belgeye dair bir haberi alıntılayarak “Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz…” diye yazdı.

Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz… https://t.co/VjjFMQQ7DY — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 17, 2023

Bakan, ‘rasyonelleşme’ hedeflese de AKP iktidarının ‘keyfi’ kamu harcamaları son yıllarda en çok eleştirilen konulardan biri.

Öyle ki, cumhurbaşkanlığı 2021’de günlük 10 milyon TL harcamıştı.

Yurttaşlar da daha önce vergi zamlarına deprem maliyetlerini gerekçe gösteren Şimşek’e, bu harcamaları hatırlatarak tepki gösterdi. İşte o tepkilerin bazıları...

Sayın Bakanım bize rakam verin, kim ne kadar tasarruf edecek? https://t.co/gwOpEiJLMZ — Evren Devrim Zelyut (@evrendevrimz) July 17, 2023

sarayın günlük masrafı 15 milyon, buna bi son vermeliyiz de bakalım, diyebiliyo musun? yerler böyle rasyonelleşmeyi https://t.co/w0VLmX3fj4 — Raskolnikov (@vaybebune) July 17, 2023

Halkın gazını alıyor, onları kandırıyorsunuz.



Döylediğiniz harcama grubu size göre "çekirdek" parası. https://t.co/iuCQCwTSm6 — Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) July 17, 2023