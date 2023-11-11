Bakan Mehmet Şimşek'in tüketimi azaltma hedefi tutmuyor
İktidar yüksek ithalatı görmezden gelip ihracat ile övünürken tüketim malı ithalatının azaltılmasına yönelik hedefler de sözde kaldı. Tüketim malı ithalatında geçen yıla göre büyük artış oldu. CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in öngörülerinin tutmadığına dikkat çekerken sermaye malı ithalatını aşan tüketim malı ithalatının da endişe verici olduğunu kaydetti.
TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu üyesi, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, dış ticarette bozulan görünüm içinde tüketim ve yatırım mallarının ithalattan aldığı payın eşitlendiğine dikkat çekti. Ateş, “Dövizin ateşi yükselmiş olmasına rağmen tüketim malı ithalatı artmaya devam ediyor. Sermayeyi aşan tüketim malı ithalatı endişe veriyor” dedi.
Ateş, ekim ayı dış ticaret verilerinin hükümet tarafından ihracatta aylık rekor artışı olarak açıklandığını, oysa ithalatta yeniden “alarm zilleri” çaldığını söyledi. CHP’li Ateş, şöyle devam etti: “İhracatta rekor artış söylemlerinin üzerini kazıyınca altından yeniden yükselen ithalat öne çıkıyor. İthalat iki aylık düşüşün ardından ekimde yeniden yükselişe geçti. İthal tüketim ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78.2 arttı. Eylüldeki artış yüzde 37.2, temmuzdaki artış da yüzde 99.6 olmuştu. Tüketim malı ithalatı yeniden rekora doğru ilerliyor.”
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