Bakan Mehmet Şimşek'in 'yerel halk' sözüne tepki gösterdiler: 'Yerel halk ne yapıyorsunuz? İkna oldunuz mu?'

IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Şimşek'in enflasyon açıklamasında kullandığı "yerel halk" ifadesi sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 13:33
Bakan Mehmet Şimşek'in 'yerel halk' sözüne tepki gösterdiler: 'Yerel halk ne yapıyorsunuz? İkna oldunuz mu?'
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen "Türkiye: Değişken Küresel Ekonomide İleriye Doğru Gitmek" başlıklı etkinlikte konuştu.

Bakan Şimşek enflasyon açıklamasında, "Yerel halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor" dedi. Şimşek'in konuşmasında yurttaşlar için "locals" (yerel halk) ifadesini kullanması sosyal medyada gündem oldu. 

Bazı ekonomistler "locals" sözcüğünün mesleki jargona ait bir kullanım olduğunu ifade ederken bazı siyasiler ve gazeteciler tepki gösterdi.

İşte o yorumlar:

Ekonomi yazarı Arda Tunca: "Bir bakan "yerel halk" mı der? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diyemiyor musunuz Mehmet Şimşek? Ayrıca, enflasyonun düşmesi için ne yaptınız? Yabancıları kısa vadeli sermaye ile ülkeye gelmeye ikna etmek yerine kalkınma planları tasarlamak neden aklınıza gelmiyor?"

 

Prof.Dr.Binhan Elif Yılmaz: "Yoksullaşmaya ikna olmak"

 

Ekonomi yazarı Uğur Gürses: "Şimşek'in "locals" sözüne takılmamak gerekiyor; mesleki bir jargona ait bir söz. Uluslararası yatırım analistlerinin yine uluslararası yatırımcılara yazdıkları raporlarda yerleşik ve yerleşik olmayan mali yatırımcıları tanımlamakta sıkça kullandıkları bir söz.

Prof. Dr. Hakan Kara: "Google’da “locals” kelimesinin araması coşmuş Bana göre sosyal medya biraz fazla tepki vermiş. Yurt dışında bir panelde konuşurken, yerleşik vatandaşlar kastedildiği zaman meramını anlatmanın en kolay yolu “locals” kelimesini kullanmaktır. Buradaki asıl sorun “locals” ifadesinin kendisinden ziyade, vatandaş dışındakilerin ikna edildiğinin ima edilmesidir. Şu anda yurt dışı yatırımcıların büyük bölümü ikna olmak için yurt içi yerleşikleri izliyor. Dolayısıyla sonuç alınması için zaten “locals” grubu inandırılması gereken ilk kesimdir."

Gazeteci Deniz Zeyrek: "Yerel halk ne yapıyorsunuz? İkna oldunuz mu?"

 

Demokrat Parti'li Cemal Enginyurt: "Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Büyük Türk Milletine "yerel halk " demiş. Mehmet sana yazıklar olsun. Ekonomiyi batırdığın yetmedi. Bir de Türk Milletini aşağılıyorsun. Ne yaptı bu Millet size? Nasıl bir kininiz var Türk'e? Kabahat sizde değil,sizi destekleyen TÜRK'lerde."

 

LOCALS NE DEMEK?

Locals kelimesi Türkçede "yerel halk", "bölge halkı" gibi ifadelere karşılık geliyor.


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