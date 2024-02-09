Bakan Mehmet Şimşek'ten 'Eximbank' talimatı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türk Eximbank için üçüncü sermaye artırımı talimatı verdi. Şimşek, "Türk Eximbank'a son 7 ay içinde üçüncü kez sermaye artırımı yapılmasına yönelik çalışmaları başlattık, en kısa zamanda sonuçlandıracağız" ifadesini kullandı.

AA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:06
Bakan Mehmet Şimşek'ten 'Eximbank' talimatı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yıl temmuz ayından bu yana ihracatın desteklenmesi amacıyla Türk Eximbank'ın sermayesini üçüncü kez artırma talimatı verdiğini bildirdi.

Şimşek, Türk Eximbank'ın sermaye yapısının güçlendirilmesi ve ihracatçıların finansman imkanlarının artırılmasına yönelik adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

İhracata yönelik politikalara büyük önem verdiğini söyleyen Şimşek, bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynaklı günlük reeskont kredi limitinin 10 kat artışla 3 milyar liraya yükseltildiğini anımsattı. Şimşek, reeskont limitlerinde ihtiyaca göre artışın süreceğini söyledi.

Şimşek, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmaya ve ihracat desteklerini artırmaya yönelik politikaları kapsamında Türk Eximbank'ın sermayesine ilişkin yeni bir karar aldıkları bilgisini vererek, "Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat ile de istişare ettik. İhracatçımıza nefes olan Türk Eximbank'a son 7 ay içinde üçüncü kez sermaye artırımı yapılmasına yönelik çalışmaları başlattık, en kısa zamanda sonuçlandıracağız" dedi.

"KREDİ MALİYETLERİNİ AŞAĞI ÇEKECEK ÇALIŞMALAR HIZLANACAK"

Şimşek, ihracatçıların finansmana erişim sorununu çözmek amacıyla teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandırılmasını sağlamaya önem verdiklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Sermaye artırımlarının ardından Bankanın ihracatçılara teminat kolaylığı sağlayarak kredi maliyetlerini aşağı çekecek çalışmaları daha da hızlanacak. Bu çalışmayla kredibilitesi ve ihracat değerliliği yüksek firmalara teminat mektupsuz ve bankacılık sektöründe kabul gören diğer teminatlarla kredi kullandırılması sağlanacak."

Ekonomi programının nihai hedefinin "nitelikli yatırım ve istihdam" olduğunu söyleyen Şimşek, ihracat temel önceliği doğrultusunda bu alanı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.


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