Türk Eximbank, Çin Eximbank ile mutabakat zaptı imzaladı

Yayınlanma: 21.11.2023 - 14:05

Güncelleme: 21.11.2023 - 14:05

Türk Eximbank ile Çin Eximbank arasında müzakereleri bir süredir devam eden genel işbirliğine yönelik mutabakat zaptı, her iki kuruluşun üyesi olduğu Asya Exim Bankları Forumu'nun Avustralya’nın Sidney kentinde gerçekleştirilen 2023 Yıllık Toplantısı esnasında imzalandı.

21 Kasım'da gerçekleştirilen imza töreniyle yürürlüğe giren Mutabakat Zaptı ile teknik işbirliğinin yanı sıra üçüncü ülkelerde Türk ve Çinli firmalarca ortak üstlenilecek proje ve işlemlere paralel/ortak finansman ve garanti ile destek sağlanması, böylece Türk ihracatçılarının yeni finansman kaynaklarına erişimi ile rekabetçiliklerinin korunması hedefleniyor.

Anlaşma, önümüzdeki dönemde iki kuruluş arasında gündeme gelecek somut işbirliklerinin altyapısını oluşturması açısından önem teşkil ediyor.