Bakan Murat Kurum iddialar hakkında hiçbir şey söylemedi: ‘Ballı Takas’ sessizliği!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçesi görüşülmüştü. Bütçe görüşmelerinin sonunda Bakan Murat Kurum milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bu sırada CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “ballı takas” konusunu gündeme getirdi. Bakırlıoğlu, deprem bölgesindeki rezerv alan mağduriyetlerinden başlayarak Malatya’daki kayısı pazarı ve Malatya eski hal binası üzerinden yapılan tartışmalı trampa işlemlerini gündeme taşıdı.

Görüşmelerin sonunda Bakan Kurum, “Süremizin el verdiği ölçüde ben tüm soruları yanıtlamaya çalıştım” dedi. Bunun üzerine CHP’li Bakırlıoğlu, Kurum’a “trampayla” ilgili konu hakkında bilgi verip vermeyeceğini sordu. Kurum, “Bizim tek bir davamız var, tek bir derdimiz var, tek bir gayemiz var: Milletimize hizmet yolunda” dedi.

Bakırlıoğlu bir kez daha “Bu trampayla ilgili bahsettiğim konuya cevap verecek misiniz ?” diye sordu. AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, “Yazılı, yazılı” dedi. Bakırlıoğlu, “Sayın Bakan, bir şey soruyorum: Trampayla ilgili” diye devam etti.

Bakan Kurum, “Dinlersen anlarsın ‘Anladık.’ deme, dinle” karşılığını verdi. Bakırlıoğlu, “Ben dinliyorum da sen dinlemiyorsun sayın bakan” dedi.

Kurum, “Milletimizin gönlünde yer edinmek, rızasını almak, duasını kazanmaktır” diye konuştu. CHP’li Bakırlıoğlu, “Bir şey sorduk; bir iddiada bulunduk, bir ithamda bulunduk” dedi. Kurum, şunları söyledi:

“Bu ülkenin yarınlarına eser kazandırmak, şehirlerimizi geleceğe hazırlamak ve bunun için de azimle, kararlılıkla, alın teriyle, başımızda baretimizle, ayağımızda çizmemizle, burada vekillerimizle, vatandaşımızla bir arada olarak çalışmaktır. ”

Bakırlıoğlu son olarak, “Trampayla ilgili bir şey söylemediniz sayın bakan. Cevap veremediniz” dedi.

‘TEK BİR CÜMLE ETMEDİ’

Bakırlıoğlu, daha sonra yaptığı açıklamada, Hazine’ye ait arazilerin değerinin çok altında gösterildiğini, holdinglere ve belirli gruplara trampa yöntemiyle servet aktarıldığını belirterek, Bakan Kurum’un ısrarlı sorulara rağmen trampa konusunda doğrudan hiçbir açıklama yapmadığını söyledi. Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Bir iddiada bulunduk, belgeleriyle ortaya koyduk. Bakan trampayla ilgili tek bir cümle dahi etmedi. ‘Ballı takas’ konusunda sessiz kaldı. Komisyon Başkanı Mehmet Muş ‘cevap verecek’ dedi ancak bakan cevap vermedi. Kamu zararına yol açtığı iddia edilen bu işlemlerin üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz. Depremzedenin 150 metrekare evini 75 metrekareye düşürüp borçlandıran devlet, aynı kanunu kullanarak holdinglere İzmir’in en değerli arsalarını veriyor. Bu skandalın hesabı sorulana kadar takipçisi olacağız.”

‘SUSMAYACAĞIZ’

CHP’li Bakırlıoğlu, bakanlıktan tüm trampa işlemlerinin tam listesini, hangi arazilerin verildiğini ve karşılığında ne alındığını içeren detaylı dökümü talep ettiklerini belirterek, “Bu milletin malı kimlere, nasıl verildi ? Bunun cevabını alana kadar susmayacağız” dedi.