Bakan Muş: 2023 yılı, 2022'den daha zor olacak

18 Kasım 2022 Cuma, 14:54

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nin 6’ncı etkinliğine katılarak açılış oturumunda soruları cevapladı.

İhracat açısından yıl değerlendirmesi ve 2023 beklentilerine ilişkin konuşan Muş, ihracatın artış trendinde bir yavaşlama söz konusu olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin ihracatının yüzde 55’ini Avrupa Birliği üyelerine ve AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerine yapıldığını dile getiren Muş, “Dolayısıyla oradaki bir yavaşlama ve talep düşüşü ister istemez bizim ihracatımızı etkiliyor” dedi.

"NE OLACAK BEKLENTİSİ HER ŞEYİ DURDURUYOR"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta talepteki yavaşlamayı tetikleyen en büyük unsurun belirsizlik olduğuna değinerek, “Finansal maliyetlerinin yüksekliği veya yatırım maliyetinin yüksekliğine bir şekilde katlanılıyor ancak gelecekle alakalı beklentilerin olumsuzluğu, ne olacak beklentisi bütün her şeyi durduruyor” dedi.

Belirsizliğin ister istemez yatırım kararlarını ve talebi inanılmaz derecede azalttığını da kaydeden Muş, bunu belirli sektörlerde gördüklerini sözlerine ekledi.

‘2023 DAHA ZOR OLACAK’

Sadece AB’de değil, küresel ekonomide uluslararası kuruluşların aşağı yönlü bazı revizeleri söz konusu olduğuna değinen Muş, “Ticaretteki büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize ediyorlar 2023 için. Dolayısıyla 2023 yılı, 2022’den daha zor olacak dünya için” dedi.

Ancak Muş, Türkiye’nin 2022 için 250 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayacağını kaydetti.

E-Ticarete yöneliik kanuna ilişki de değerlendirmelerini paylaşan Muş, düzenlemenin sektörü çok geliştireceğini, tekelleşmeyi önleyeceğini, alternatif yapılar sunacağını, tek kaynağa bağımlı olmayı engelleyeceğini belirtti.