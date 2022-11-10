İstanbul Ticaret Odası’nın seçimleri yıllar sonra büyük bir rekabete sahne oldu

10 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

Atatürk Havalimanı’na giden metro, havaalanı uçuşa kapatıldığından beri ilk kez bu kadar yoğundu. Çoğu takım elbiseli erkeklerden oluşan yolcuların durağı, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi.

Bu yıl 140’ıncı kuruluş yılını kutlayan ve bugün 700 bine yakın üyesi olan İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) dün 4 yıl süreyle görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri yapıldı.

HER 3 ŞİRKETTEN 1’İ ÜYE

Sabahın ilk saatlerinde başlayan hareketlilik akşam 17.00’ye kadar aynı yoğunlukta sürdü. Uzun yıllar sonra iş dünyasında gerçek bir seçim heyecanı yaşanırken 273’ü meclis üyesi olmak üzere toplam 627 meslek komitesi üyesi belirlendi. İTO Meclisi, başkan ve yönetim kurulunun seçimi ise 15 Kasım’da.

İTO Türkiye’deki ortalama her 3 şirketten birini temsil ediyor.Türkiye’nin bir genel seçime hazırlandığı dönemde bu en büyük meslek odasındaki seçim de yıllar sonra ilk kez yoğun bir rekabete sahne oluyor. Bugüne kadar bürokratik zorluklar ve iktidarın ağırlığı nedeniyle üyelerin sadece yüzde 8’inin oy kullandığı seçimlerde, bu yıl üç ayrı grubun yarışması katılım rekoruna neden oluyor.

Adaylığını mart ayında açıklayan ve iktidar desteğini de aldığını ima eden mevcut Başkan Şekip Avdagiç, yarışa turuncu liste ile katılırken, iktidara yakın olsa da kutuplaştırıcı politikaları yanlış bulduğunu söyleyen Murat Kalsın, kırmızı liste ile yarışıyor. Başkan adaylığı için Saadettin Saran ve Atilla Bingöl’ün adının geçtiği İTO’da Değişim Grubu ise mavi liste ile yarışta.

Seçime katılım oranını artırmak için organize olan gruplar, adeta bir seçim provası yapar gibi.

Seçime ilginin bu kadar yüksek olmasında Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Mahmut Ünlü’nün CHP’li Canan Kaftancıoğlu’na yönelik yaptığı açıklamaların etkisi olduğu da yapılan yorumlar arasında. Ünlü, LGBT-İ göndermeli açıklamalarıyla Şekip Avdagiç’e oy istemişti.

KADIN SAYISI YETERSİZ

İTO yıllardır kadın üye açısından fakir bir meslek odası olarak bilinir. İTO’da Değişim Grubu’ndan Restoran, Yemek ve İçki Komitesi’ne aday olan Ebru Koralı “Kadınların seçimlerde yer alamamasının nedeni şirketlerde yetki belgelerinin erkekte olmasından kaynaklanıyor” dedi.

Öte yandan ilk seçim sonuçlarına göre Avdagiç, yer aldığı 2 sandıktan güçlü çıkarken, Kalsın liste hazırladığı 2 komiteden de çıkamadı. Avdagiç, 273 kişilik meclise 195 üye gönderdi. Medya, spor ve kültür, yeme-içme komitelerini kazanan İTO’da Değişim Grubu’ndan Atilla Bingöl ve Saadettin Saran, Ebru Koralı meclise girdi.