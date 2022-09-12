Bakan Nebati: 250 bin konut inşa edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni sosyal konut projesi sayesinde Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşı güvenli konutlara taşıyacaklarını belirterek, "Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz" ifadesini kullandı.
Vatandaşları ev sahibi yapmak için Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte başlattıklarını dile getiren Nebati, şunları kaydetti:
"Emeklilerimiz, işçilerimiz, öğrencilerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımız için büyük ölçekli bir bütçe ayırdık, toplam 250 bin konut inşa edeceğiz. Böylece Hazine’nin desteğiyle 1 milyondan fazla vatandaşımızı güvenli konutlara taşıyacağız. Hazine’nin sosyal amaçlı bu dev yatırımının ayrıca, çarpan etkisiyle 1,5 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer yaratacağını öngörüyoruz. Bu dev proje ile en az 100 bin yeni istihdam oluşturacak, 250’den fazla alt sektörün, sanayinin ve ticaretin çarklarını hızlandıracağız. Ekonomimizde itici güç olacak bu büyük proje, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun."
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