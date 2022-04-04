Bakan Nebati: 'Dünyanın birçok ülkesi enflasyonla karşı karşıya'

04 Nisan 2022 Pazartesi, 13:28

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa İş Dünyası Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Nebati'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Dünyanın birçok ülkesi enflasyonla karşı karşıya ve mücadele araçlarını da kullanma noktasında ağır davranarak çözüm üretmeye çalışıyor.

Ülkemiz toplumumuzun her kesimine dokunan desteklerimiz ve insanlarımız ile firmalarımızın özverili çalışmalarıyla yüzde 11 büyümüştür.

2021'deki olumsuz ticari koşullara rağmen ihracatımızı 225 milyar dolara çıkardık. 2021'de turizmde Türkiye'de başarılı geçmiştir. Türkiye turizmde pek çok rakibini geride bırakmıştır. Cari işlemler dengesinde kayda değer bir iyileşme yaşanmıştır.

Enerji ve emtialarındaki artış ülkeler üzerindeki enflasyonist baskı daha da artmıştır.

Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak için kararlı adımlar atmaktayız. KKM ve bununla sunulan finansal enstrümanlar ile döviz kurundaki oynaklığı kısa zamanda giderdik. KKM hesabı ile enflasyon üzerindeki kur baskısı azaldı. Döviz kurunda stabilizasyon en iyi şekilde yürüyor. Türkiye'de dolara ilişkin davranışın olduğunu hepimiz biliyoruz, önemli olan bu davranışın artık TL'ye güven duyulduğu, işlemlerin daha iyi ve uzun vadeli şekilde yapılabilmesi konusunda başarı sağlanmasıdır.

Enflasyon şu an yüzde 61. Problem mi, problem ama faiz kıskacından da çıkardık. Enflasyonun üzerinde faiz oranıyla işlem yapılmıyor, bankacılık sektöründe selektif kur politikaları ile iş dünyasının önünü açacak adımlar atılıyor. Kur ve faizin üstesinden geldik, sırada enflasyon var. Faiz artırılmadan olmaz diyenler vardı, elhamdülillah o da tamam. Enflasyonla ilgili yapılması gereken şeyleri, hep beraber yapacağız

Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geleceğini hep birlikte göreceğiz. Hayat pahalılığına karşısında vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz."

AYRINTILAR GELİYOR...