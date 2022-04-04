DİSK-AR: Yoksulun enflasyonu yüzde 100’ü aştı, asgari ücret yeniden belirlenmeli
DİSK-AR dar gelirlilerin mart ayı gıda enflasyonu hesapladı. Emekliler için 89,6 dar gelirli, ikinci yüzde 20 için yüzde 90,6 en düşük gelirli yüzde 20 için yüzde 103,8 oldu. DİSK-AR asgari ücretin yeniden belirlenmesi çağrısında bulundu
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı enflasyon verilerinin ardından Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), emeklilerin ve yoksulların hissettiği gıda enflasyonunu açıkladı.
TÜİK bugün Tüketici Fiyatları Endeksi yüzde 61,14 olarak açıklarken, yurt içi Üretici Fiyatları Endeksi yüzde 114,97 olarak duyurdu. TÜFE ile ÜFE farkı 54 puan olurken, gıda enflasyonu ise yüzde 70,3 oldu.
HİSSEDİLEN GIDA ENFLASYONU YÜZDE 100
DİSK-AR tarafından hesaplanan dar gelirlilerin gıda enflasyonu ise; emekliler için 89,6 dar gelirli ikinci yüzde 20 için yüzde 90,6 en düşük gelirli yüzde 20 için yüzde 103,8 oldu.
‘ASGARİ ÜCRET YENİDEN BELİRLENMELİDİR’
DİSK-AR, Twitter'da kendi sayfası üzerinden paylaştığı açıklamasında asgari ücretin yeniden belirlenmesi çağrısında bulundu.
Açıklamada, “Resmi enflasyonun yüzde 60'ı gıda enflasyonunun yüzde 70'i aştığı Mart 2022'de asgari ücret zammı erimiş oldu. Yılın ilk üç ayında enflasyona yenilen asgari ücret acilen yeniden belirlenmelidir” denildi.
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