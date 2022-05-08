Bakan Nebati Fas'ta EBRD toplantısına katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenecek “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları”na katılacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2022 Pazar, 11:42
Bakan Nebati Fas'ta EBRD toplantısına katılacak
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, 10-11 Mayıs 2022 tarihlerinde Marakeş’te düzenlenecek “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları”na iştirak edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada bu toplantılarda, EBRD’nin mevcut gündemine ilişkin değerlendirmelerin aktarılacağı ve geleceğe yönelik planların görüşüleceği belirtildi.

Açıklamaya göre heyet Türk ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikaları da paylaşacak.


Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati EBRD

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler