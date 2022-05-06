Güldür Güldür'den 'Nureddin Nebati' skeci
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'daki bir skece konu oldu. 7 Mayıs Cumartesi günü izleyicilerle buluşacak olan skeçte, Bakan Nebati'nin taklidi ve gündem olan bazı sözleri yer alıyor.
Fenomen komedi programı Güldür Güldür Show, cumartesi günleri saat 20.00'de Show TV'de izleyicilerle buluşuyor. Sevilen program, bu kez yeni bölüm fragmanıyla gündeme geldi. Paylaşılan fragmana göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir skece konu oldu.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Güldür Güldür Show, sosyal medya hesaplarında 305. bölümünde yer alan bir skeç paylaştı. Yeni skeçte Bakan Nebati ve Nebati'nin ekonomi üzerine konuşmalarından bir derleme yer alıyor.
Bakan Nebati'nin Türk Lirası'nın değer kaybetmesi, işsizlik ve enflasyon ile ilgili sözlerinin yer aldığı skeç, cumartesi günü Show TV'de izleyicilerle buluşacak.
Her şeyi halledip, çözeceğimiz yepyeni bölümümüzle cumartesi akşamı 20.00’de, @ShowTV ekranlarında karşınızdayız. ????#GüldürGüldürShow pic.twitter.com/TuWvPogBUF— Güldür Güldür Show (@Guldur_Guldur) May 4, 2022
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