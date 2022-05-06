Güldür Güldür'den 'Nureddin Nebati' skeci

06 Mayıs 2022 Cuma, 16:11

Fenomen komedi programı Güldür Güldür Show, cumartesi günleri saat 20.00'de Show TV'de izleyicilerle buluşuyor. Sevilen program, bu kez yeni bölüm fragmanıyla gündeme geldi. Paylaşılan fragmana göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir skece konu oldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Güldür Güldür Show, sosyal medya hesaplarında 305. bölümünde yer alan bir skeç paylaştı. Yeni skeçte Bakan Nebati ve Nebati'nin ekonomi üzerine konuşmalarından bir derleme yer alıyor.

Bakan Nebati'nin Türk Lirası'nın değer kaybetmesi, işsizlik ve enflasyon ile ilgili sözlerinin yer aldığı skeç, cumartesi günü Show TV'de izleyicilerle buluşacak.