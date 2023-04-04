Bakan Nebati 'ihracatta rekor' dedi dış ticaret açığını unuttu

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 13:50

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 14:16

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, mart ayında dış ticaret açığı 8,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte dış ticaret açığı ise 34,9 milyar dolar oldu. Bu rakam, yılın ilk çeyreğinde kaydedilen en yüksek dış ticaret açığı olarak kaydedildi.

Dış ticaret açığının yılın ilk çeyreğinde rekor kırmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter'daki hesabından, ''En zorlu koşullarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin paylaşımı şu şekilde: