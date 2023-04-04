Bakan Nebati 'ihracatta rekor' dedi dış ticaret açığını unuttu
Dış ticaret açığının yılın ilk çeyreğinde rekor kırması ve ithalatın ihracattan fazla arttığı veride Bakan Nebati övünerek sosyal medyadan, "Türkiye Ekonomi Modeli ile ihracat rekorları kırmaya devam ediyoruz" paylaşımında bulundu.
Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, mart ayında dış ticaret açığı 8,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte dış ticaret açığı ise 34,9 milyar dolar oldu. Bu rakam, yılın ilk çeyreğinde kaydedilen en yüksek dış ticaret açığı olarak kaydedildi.
Dış ticaret açığının yılın ilk çeyreğinde rekor kırmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter'daki hesabından, ''En zorlu koşullarda dahi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla ekonomimizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Nebati'nin paylaşımı şu şekilde:
Türkiye Ekonomi Modeli ile ihracat rekorları kırmaya devam ediyoruz.— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) April 4, 2023
Yaşanan deprem felaketinin etkisiyle Şubat’ta daralan ihracat, Mart ayında yıllık yüzde 4,4 artış kaydederek tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını yakaladı.
Böylece yıllıklandırılmış ihracat 255,7 milyar…
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