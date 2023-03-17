TÜİK: Dış ticaret haddi ocakta arttı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 10:43

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 10:43

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ocak’a ilişkin Dış Ticaret Endekslerini açıkladı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Ocak ayında 76,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 3,8 puan artarak, 2023 yılı ocak ayında 80,2 oldu.

Ocakta İhracat birim değer endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,5, yakıtlarda yüzde 12,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,0 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5 ARTTI

İhracat miktar endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,5, yakıtlarda yüzde 32,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,3 arttı.

İthalat birim değer endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,0 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,6 ve yakıtlarda yüzde 4,4 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 20.5 ARTTI

İthalat miktar endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,0, yakıtlarda yüzde 4,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,7 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Aralık ayında 156,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,5 azalarak, 2023 Ocak ayında 149,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 Ocak ayında 130,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,9 artarak, 2023 Ocak ayında 131,7 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Aralık ayında 123,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 8,6 artarak, 2023 Ocak ayında 133,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 Ocak ayında 111,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 16,7 artarak, 2023 Ocak ayında 129,9 oldu.