Bakan Nureddin Nebati açıkladı: Kredi limiti değişti

Kredi Garanti Fonu (KGF) paketlerinin hacmi 250 milyar liradan 400 milyar liraya çıkarıldı. Paketin 50 milyar liralık kısmı deprem bölgesinde kullanılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.04.2023 - 15:14
Bakan Nureddin Nebati açıkladı: Kredi limiti değişti
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem felaketi öncesinde açıklanan Kredi Garanti Fonu (KGF) paketlerinin hacminde artışa giderek 250 milyar liralık KGF limitini toplam 400 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta konuşan Bakan Nebati, bunun 50 milyar lirasını doğrudan deprem bölgesinde kullanılacağını belirtti.

Nebati, yakın zamanda kurulan Katılım Finans Kefalet A.Ş. üzerinden de deprem bölgesine özel paketleri uygulamaya aldıklarını kaydetti.

Bakan Nebati, depremde evi ya da işyeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı olarak tespit edilen vatandaşların geriye dönük ödenmemiş tüm elektrik ve doğalgaz faturalarını sildiklerini de sözlerine ekledi


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