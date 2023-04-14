Bakan Nureddin Nebati'nin 'TOGG' yanıtı gündem oldu: 'Uzaydan gelmişim gibi millet bana bakıyordu'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları nedeniyle gittiği Adana Havalimanı'nda TOGG'a binerek deneyimini anlattı. Nebati'nin "Sanki uzaydan gelmişim gibi millet bana bakıyordu. Bir de Porsche kullanan vardı. İstanbul’da camı indirdim" sözleri sosyal medyada gündem oldu.
AKP'den milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları için gittiği Adana'da TOGG deneyimini anlattı.
TOGG’u ilk kullananlardan olmanın nasıl bir duygu olduğuna ilişkin soru sorulan Nebati, "TOGG’u kullanırken sanki uzaydan gelmişim gibi millet bana bakıyordu" yanıtını verdi.
"CAMI İNDİRDİM..."
Nebati, şunları söyledi:
“Müthiş bir duygu ya. Çok havalı. Sanki uzaydan gelmişim gibi millet bana bakıyordu. Bir de Porsche kullanan vardı. İstanbul’da camı indirdim, Porsche kullanana döndüm. 'Senin araban mı havalı benim arabam mı havalı' dedim. Şöyle döndü baktı; ‘Bakan Bey galiba sizin arabanız ‘dedi. Gerçek bir olay bu.”
Bakan Nebati'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu.
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