Nebati'den bir koyun eti açıklaması daha!

Yayınlanma: 15.04.2023 - 20:16

Güncelleme: 15.04.2023 - 20:21

Türk Lirası'nın günden güne değer kaybettiği Türkiye'de, enflasyon altında ezilen yurttaşlar için sofrada et görmek hayal oldu. Ramazanda da gıda fiyatlarındaki artış sürüyor.

Kasaplarda satılan kırmızı et ve kıyma fiyatları 300 liraya dayandı. Yurttaşlar Et ve Süt Kurumu'ndan 'ucuz et' alabilmek için kuyruğa giriyor.

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise gıda fiyatlarının dünyanın tamamında genel enflasyon üzerinde seyrettiğini öne sürmüş, yurttaşlara "koyun eti" önerisinde bulunmuştu.

"Türkiye'de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım" ifadelerini kullanan Nebati'den bir açıklama daha geldi.

Nebati şunları kaydetti:

"Geçen televizyonda dedim ki, koyun etini yiyelim, birileri koyun etinin kokusundan dolayı yenmeyeceğini söylüyor. Koyun eti yağlı, koyun eti güzeldir. Koyun eti bu ülkeye de en güzel tadı verir. Dolayısıyla koyun ve keçilerimizle hayvancılığımızla Mersin’de en iyi yerlere gidiyoruz. Daha da iyi olacağız, büyüteceğiz."