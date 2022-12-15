Bakan Nureddin Nebati hatasını kabul etti: KYK'de yeni düzenleme yolda

15 Aralık 2022 Perşembe, 15:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonlarca öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının faizlerinin silindiğini açıklamasının ardından yasal düzenleme Meclis’ten ekim ayı sonunda geçmiş, ancak durumun tam tersi olduğu ortaya çıkmıştı.

KYK borçlarında faizler silinmediğini TBMM Bütçe görüşmelerinde dile getiren HDP’li vekil Garo Paylan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Paylan, "Cumhurbaşkanının çok net, ‘Sadece anapara ödenecek’ diye beyanı var. Ama Meclis’in çıkardığı yasa bu beyanı es geçmiş. Yasanın alt metinlerinde gecikme zammı devam etmiş ve ciddi mağduriyetler var. Faizin çok küçük bir bölümü silinmiş durumda. Konuyu gündeme getirmemin ardından Bakanlık yetkilileri ve Bakan Nebati ile yaptığım görüşmede, ‘Bu meselenin yılbaşında gelecek torba yasayla çözüleceğini’ beyan ettiler” ifadelerini kullandı.