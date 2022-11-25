KYK burs ve kredi başvuru süresi uzatıldı mı? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ne zaman bitiyor?

25 Kasım 2022 Cuma, 17:32

KYK burs başvuruları 15 Kasım 2022 itibariyle başlamış, 17 Kasım 23:59'da sona ermişti. Ancak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI MI?

Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuru sürecinin yeniden başlatıldığını dile getirdi.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Sürecin objektif kriterlerle ve hızlı şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bazı gençlerimiz bu süreçte çeşitli nedenlerle başvuru yapamadıklarını ifade ettiler. Biz de onların bu taleplerini değerlendirerek an itibarıyla başvuru sürecini tekrar başlatıyoruz. İnanıyorum ki yarın 23.59'a kadar gençlerimiz başvurularını yapmış olacak ve değerlendirmeleri de başlamış olacak. Sistem an itibarıyla E- Devlet üzerinden açıldı."

Yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk öğrencilerin burs ve kredi başvurusunda bulunabildiğini kaydeden Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başvurular, tamamen objektif kriterlerle insan eli değmeden değerlendiriliyor. Şu anda lisans öğrencilerine aylık 850, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1700, doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 550 lira burs ve kredi ödemesi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl inşallah bu oranları güncelleyeceğiz. Yeni rakamları da önümüzdeki süreçte paylaşacağız. Gençlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz. Amacımız, gençlerimizin mutlu olması, onları daha aydınlık yarınlara hazırlamak. Bu çaba gayret ve inançla çalışmalarımıza devam edeceğiz."