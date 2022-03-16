Bakan Nureddin Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: 'Yaz aylarından sonra düşüş göreceğiz'

16 Mart 2022 Çarşamba, 13:42

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cannes'da düzenlenen GYODER Uluslararası Yatırımcı Toplantısı'nda konuştu. Korumalı Mevduat'ın kuru istikrarlı ve öngörülebilir bir çizgiye soktuğunu ifade eden Nebati, Türkiye'de serbest piyasa rejimi ve kambiyo rejiminin garanti altında olduğunu söyledi.

Nebati, "Bu ülkeye yatırım yaparsanız malınız da canınız da güven altındadır" dedi.

'YAZ AYLARINDAN İTİBAREN DÜŞÜŞ GÖRÜLECEK'

Nebati, enflasyonda yaz aylarından itibaren ve özellikle de yıl sonundan itibaren düşüşün ve normalleşmenin görüleceğini söyledi.

Bakan Nebati konuşmasında "Bu ülkeye yatırım yaparsanız malınız da canınız da güven altındadır. Yatırımlarınızı Türkiye Cumhuriyeti'ne çok rahat şekilde yapabilirsiniz. Bu anlayışla 2021'i hem sektörde büyük bir başarıyla kapattık, yüksek emtia fiyatları, lojistikteki problemler, Karadeniz'deki gerginliklere rağmen Türkiye'de ticaret tahminlerin ötesinde büyük heyecanla devam ediyor. Çarklar dönüyor" ifadesini kullandı.