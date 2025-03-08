Bakan resmen duyurdu: Ticaret Bakanlığı, 988 personel istihdam edecek

Ticaret Bakanlığı'nın teşkilatlarında görev almak üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştirilecek. Gelişmeyi, Bakan Ömer Bolat duyurdu.

Bakan resmen duyurdu: Ticaret Bakanlığı, 988 personel istihdam edecek
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DHA
Yayınlanma: 08.03.2025 - 10:20

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlık merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı.

"YENİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ"

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı ailemizi genişletiyoruz. Ticaret Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştiriyoruz. 865 sözleşmeli personel, 123 kadrolu personel, muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanda yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz" dedi. 


Etiketler: #ticaret #ticaret bakanı ömer bolat

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