Bakan resmen duyurdu: Ticaret Bakanlığı, 988 personel istihdam edecek
Ticaret Bakanlığı'nın teşkilatlarında görev almak üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştirilecek. Gelişmeyi, Bakan Ömer Bolat duyurdu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlık merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı.
"YENİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ"
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı ailemizi genişletiyoruz. Ticaret Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştiriyoruz. 865 sözleşmeli personel, 123 kadrolu personel, muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanda yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz" dedi.
Ticaret Bakanlığı Ailemizi Genişletiyoruz!— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) March 8, 2025
Ticaret Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştiriyoruz!
- 865 sözleşmeli personel
- 123 kadrolu personel
Muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna,… pic.twitter.com/wAIcN3hCch
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