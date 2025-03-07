Ticaret savaşı ekonomileri sarsıyor: Çin'in ithalatında düşüş!

Yayınlanma: 07.03.2025 - 13:34

Güncelleme: 07.03.2025 - 13:34

ABD'nin uyguladığı yüksek gümrük vergileri ve artan ticaret gerilimleri, Çin'in ekonomisini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ocak-şubat döneminde, Çin’in ithalatı beklenmedik şekilde daralırken ihracatında da ivme kaybı yaşandı.

TİCARET SAVAŞI YENİDEN KIZIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına ek gümrük vergisi getirmesi ticaret savaşının yeniden kızışmasına yol açtı. Bu durum, ihracatçıların sevkiyatlarını öne çekme çabalarını engellerken, Çinli işçilerin Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle üretim de yavaşladı.

İthalattaki düşüş, Çin’in emtia alımlarını azaltmaya başladığına işaret ediyor. Analistler, bu durumun stratejik rezervler oluşturma düşüncesiyle ilgili olabileceğini belirtiyor. Örneğin, demir cevheri ve ham petrol ithalatındaki azalma, Çin’in üretim kapasitesinin fazla olduğunu ve alım hacmini azaltma gerekliliğini gösteriyor.

ÇİN'DE İTHALAT DÜŞTÜ

İhracat, uzun süredir devam eden emlak borç krizinin etkisiyle zayıflayan iç talep ve iş dünyası güveni ile mücadele ediyor. Cuma günü açıklanan verilere göre, Çin'in ithalatı yıllık bazda yüzde 8,4 oranında düştü, ihracatı ise sadece yüzde 2,3 artış gösterdi.

Çin'in devlet destekli şirketleri ithalatı yüzde 20,6 oranında azaltırken, özel firmalar yüzde 2,7'lik bir artış yaşadı. Bu, Çin'in emtia ithalatında daha fazla stok yapma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ayrıca, ham petrol ve nadir toprak elementleri ithalatında da ciddi düşüşler gözlemlendi.

ABD'YE KARŞI MİSİLLEME

Çin'deki ekonomik zorluklar, Trump yönetiminin daha sert gümrük vergilerini uygulamaya başlamasıyla daha da derinleşti. Pekin, gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesinin hemen ardından ABD tarım ürünlerine misilleme olarak yeni vergiler getirdi.

Çinli politika yapıcılar, büyüme hedeflerini revize ederek iç talebi artırmayı planlıyor. Ancak, hanehalkı talebindeki durgunluk ve emlak sektöründeki kriz, bu hedeflerin gerçekleştirilmesini zorlaştırıyor. Bu yılki yüzde 5 büyüme hedefinin ulaşılması için iç talep üzerinde daha fazla baskı oluşturulması bekleniyor.