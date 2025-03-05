Çin'den ABD'ye gümrük vergisi sonrası rest: 'Gümrük savaşı, ticaret savaşı veya başka bir savaş!'

Yayınlanma: 05.03.2025 - 16:33

Güncelleme: 05.03.2025 - 16:33

Pekin, ABD tarım ürünlerine yönelik yeni gümrük vergilerini duyurduktan sonra Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, "ABD'nin art niyetli istekleri varsa ve bir gümrük savaşı, ticaret savaşı veya başka bir savaş başlatmakta ısrar ederse, Çin sonuna kadar savaşacaktır" açıklamasında bulundu.

Çin, ABD’nin Çin ithalatına yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin hemen ardından bu söylem ile tepkisini ortaya koydu. Bu yeni vergiler, Trump döneminde uygulanan tarifelere ve geçen ay duyurulan ek vergilere ek olarak yürürlüğe girecek.

ÇİN’DEN ZORBA TUTUMU BIRAK TAVSİYESİ!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, "ABD'ye zorba tutumunu bırakıp en kısa zamanda diyalog ve işbirliğinin doğru yoluna dönmesini tavsiye ediyoruz" dedi. Ancak Çin’in özellikle Amerikalı çiftçileri hedef alması, siyasi sonuçlar doğurabilir çünkü ABD’de tarıma dayalı ilçelerin büyük kısmı 2024 seçimlerinde Trump’ı desteklemişti.

Pekin, 10 Mart itibarıyla ABD’den ithal edilen tavuk, sığır eti, domuz eti ve soya fasulyesi gibi tarım ürünlerine yüzde 10 ila yüzde 15 arasında gümrük vergisi getirdi. Tarım aracılık şirketi Ikon Commodities’ten Ole Houe, "Bu tarifeler ABD tarım piyasası için olumsuz ve fiyatlar üzerinde düşüş etkisi yaratacaktır. Çin, farklı tedarikçilere yönelebilir, bu da ABD için daha büyük sorun olabilir" dedi.

'ÇİN’LE BAŞA ÇIKMANIN YOLU TEHDİT DEĞİLDİR'

Çin yönetimi, bu hamleyle ABD üzerindeki baskıyı artırırken müzakere kapısını açık tutuyor. Lin Jian, "Çin’le başa çıkmanın doğru yolu baskı, zorlama ve tehdit değildir" şeklinde açıklama yaptı.

Trivium China analisti Even Pay, "Çin’in tarifeleri sınırlı sayıda ürünü kapsıyor ve yüzde 20 seviyesinin altında. Bu bilinçli bir tercih. Pekin, gerilimi tırmandırmak istemediğini göstermek istiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray, geçen ay Şi Cinping ile Trump arasında bir telefon görüşmesi planlandığını açıklamıştı ancak bu görüşme daha sonra iptal edildi. Çin’in, ABD ile doğrudan müzakere başlatma konusunda isteksiz olduğu belirtiliyor.

Diğer yandan Pekin, ABD ile süregelen uyuşturucu krizinde tutumunu koruyor. Çin, uyuşturucu ticaretini "Amerika’nın sorunu" olarak tanımlarken dünyadaki en sıkı uyuşturucu kontrol politikalarına sahip olduğunu savunuyor.

ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergileri, Trump döneminde getirilen tarifelerle birlikte toplamda yüzde 20 seviyesine ulaşmış durumda. Çin ekonomisi ise yavaşlama endişeleriyle karşı karşıya. Ulusal Halk Kongresi'nde konut fiyatlarındaki düşüş ve genç işsizlik oranı gündeme geldi.

Pekin, ticaret savaşının küresel etkilerini Washington aleyhine çevirmeye çalışıyor. Çin Ticaret Bakanlığı, Trump yönetiminin politikalarına karşı uluslararası işbirliği mesajı verirken resmi haber ajansı Xinhua ise ABD’nin gümrük politikalarını hicveden içerikler yayımladı.

NE OLMUŞTU?

Trump, kongreye Çin'in artık ABD'nin zayıf politikalarından 'yararlanamayacağını' belirtti. Başkan Washington'da ortak bir oturumda yaptığı en uzun konuşmada yürütme yetkisinin agresif kullanımını ve gümrük tarifelerini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, salı gecesi kongrenin ortak oturumunda yaptığı konuşmada, yönetiminin Çin’e karşı yeni gümrük vergileri ve ekonomik ayrıştırma da dahil olmak üzere aldığı son ticari tedbirleri özetledi.

Trump, yönetiminin Çin’in ticaret uygulamalarına karşı "karşılıklı gümrük vergileri" uyguladığını belirtti ve Pekin'in uzun süredir ABD'nin zayıf politikalarından faydalandığını savundu.

“2 Nisan'da karşılıklı gümrük vergileri devreye girecek ve onlar bize ne gümrük vergisi uygularsa biz de onlara uygulayacağız” diyen Trump, Çin'in ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerinin, Washington'un Çin'den ithal ettiği mallara uyguladığının ortalama iki katı olduğunu söyledi.

Geriye dönük de kapsayacak şekilde açıklamalarda bulunan Trump “Eğer ABD'de üretim yapmıyorsanız Trump yönetimi altında gümrük vergisi ödeyeceksiniz. Bazen bu vergi çok büyük olacak. Bize yıllardır uygulanan gümrük vergilerine karşılık vereceğiz. Bu dostlarımızın da düşmanlarımızın da yaptığı bir şey. 1 Nisan'da yapacaktım ama şaka yaptığımı düşünmesinler diye 2 Nisan'da gümrük vergilerini uygulayacağız. Bunu Çin ile yaptım ve başka ülkelerde de yaptım. Yıllardır başka ülkeler tarafından kazıklanıyoruz. ABD buna daha fazla müsaade etmeyecek” ifadelerinde bulunmuştu.