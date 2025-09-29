Bakan Şimşek açıkladı: Bir il daha büyükşehir oluyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'daki Sason ilçesinde restorasyon çalışmaları başlatılan tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde düzenlenen törene katıldı.

'İlk taş bırakma' etkinliğinde konuşan Şimşek, Batman’ın büyükşehir olacağını duyurdu.

NE ZAMAN BÜYÜK ŞEHİR OLACAK?

Batman’ın Türkiye genelindeki başarı sıralamasında hızlı bir yükseliş kaydettiğini dile getiren Bakan Şimşek, raylı sistemin hızlı bir şekilde programa alındığını ve hayata geçirilmesinin Batman’ın hava kalitesine olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi. Çalışanlar ve yurttaşlar için ulaşımı kolaylaştıracak bu adımın, kentin yaşam kalitesini artıracağını ifade etti.

ADAY İLLER

Büyükşehir olma adayı olan illerden bazıları şöyle:

Batman – Nüfusu 654 bin civarında. Hızlı büyüyen iller arasında yer alıyor. 7-10 yıl içinde 750 bini aşması öngörülüyor.

Aksaray – Yaklaşık 430 bin nüfusa sahip. Özellikle sanayi yatırımlarıyla öne çıkıyor.

Yozgat – Gelişen ulaşım ve tarım altyapısıyla dikkat çekiyor.

Karaman – Sanayi ve lojistik merkez olma potansiyeli taşıyor.

Çorum – Ekonomik çeşitlilik ve göç dinamikleri ile öne çıkıyor.

Kütahya – Üniversite, sanayi ve kültürel mirasıyla büyükşehir adayı olarak değerlendiriliyor.