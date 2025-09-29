Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakan Şimşek açıkladı: Bir il daha büyükşehir oluyor

29.09.2025 12:08:00
Haber Merkezi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı programda tarih vererek memleketi Batman'ın büyükşehir statüsüne kavuşacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'daki Sason ilçesinde restorasyon çalışmaları başlatılan tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde düzenlenen törene katıldı.

'İlk taş bırakma' etkinliğinde konuşan Şimşek, Batman’ın büyükşehir olacağını duyurdu. 

 

NE ZAMAN BÜYÜKŞEHİR OLACAK? 

Batman’ın Türkiye genelindeki başarı sıralamasında hızlı bir yükseliş kaydettiğini dile getiren Bakan Şimşek, raylı sistemin hızlı bir şekilde programa alındığını ve hayata geçirilmesinin Batman’ın hava kalitesine olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi. Çalışanlar ve yurttaşlar için ulaşımı kolaylaştıracak bu adımın, kentin yaşam kalitesini artıracağını ifade etti. 

ADAY İLLER

Büyükşehir olma adayı olan illerden bazıları şöyle:

 

Batman – Nüfusu 654 bin civarında. Hızlı büyüyen iller arasında yer alıyor. 7-10 yıl içinde 750 bini aşması öngörülüyor.

 

Aksaray – Yaklaşık 430 bin nüfusa sahip. Özellikle sanayi yatırımlarıyla öne çıkıyor.

 

Yozgat – Gelişen ulaşım ve tarım altyapısıyla dikkat çekiyor.

 

Karaman – Sanayi ve lojistik merkez olma potansiyeli taşıyor.

 

Çorum – Ekonomik çeşitlilik ve göç dinamikleri ile öne çıkıyor.

 

 

Kütahya Üniversite, sanayi ve kültürel mirasıyla büyükşehir adayı olarak değerlendiriliyor.

