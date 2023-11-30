Bakan Şimşek büyüme rakamlarını değerlendirdi

TÜİK verilerine göre, ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü. GSYH rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon programının olumlu etkilerini gördük. Yatırımcı güveni arttı, uluslararası sermaye girişi başladı" şeklinde konuştu.

AA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 10:40
Bakan Şimşek büyüme rakamlarını değerlendirdi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verisini paylaştı. 

TÜİK verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Şimşek şu sözleri kaydetti:

"Programımızın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz. Bir önceki çeyreğe göre özel tüketim daralırken yatırım ve ihracat arttı. Politikalarımıza enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş, makrofinansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temelini güçlendireceğiz. Dezenflasyon programının olumlu etkilerini gördük. Yatırımcı güveni arttı, risk primi düştü, uluslararası sermaye girişi başladı, rezervler güçlendi, kur oynaklığı azaldı."


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