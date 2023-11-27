Bakan Şimşek'ten cari açık hedefi!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 10:17

Güncelleme: 27.11.2023 - 10:17

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın teknolojik ve stratejik yatırımlara yıllık 100 milyar TL olmak üzere üç yılda 300 milyar TL limit tahsis edilmesi planlanan yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nın önemli bir proje olduğunu ifade etti.

X hesabından paylaşım yapan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Önemli bir program.

Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz.

Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek.

Ülkemiz için hayırlı olsun."