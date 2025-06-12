Bakan Şimşek enflasyonda yine geleceği işaret etti: '2026'da fiyatlar çok daha yavaş artacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide iç ve dış şoklara karşı dayanıklılığın arttığını belirtti. Şimşek, “Artık iç ve dış şoklara dayanıklı olduğumuzu söyleyebiliriz” dedi ve uygulanan programın Türkiye’nin ekonomik dayanıklılığını güçlendirdiğini iddia etti.

KKM UYGULAMASININ SONA ERMESİ BEKLENİYOR

Bakan Şimşek, yakın zamanda Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona ereceğini açıkladı. KKM’den çıkışın sürdüğünü ifade eden Şimşek, uygulamanın muhtemelen yakında biteceğini belirtti.

REZERV YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Rezervler konusunda endişe taşınmadığını söyleyen Şimşek, “Rezerv yeterliliği noktasında kaygımız yok. Sağlıklı politikalarla önemli ölçüde rezerv biriktirdik” dedi. Ayrıca, risklere karşı rezervlerin tampon işlevi gördüğünü sözlerine ekledi.

ENFLASYONDA KALICI DÜŞÜŞ SÜRECİ

Şimşek, enflasyonda kalıcı bir düşüş sürecinde olduklarını ifade etti. Finansal koşulların sıkı tutulacağını ve destekleyici politikaların devam edeceğini vurgulayan Bakan, yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası’nın hedef aralığına ulaşacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı yurttaşların alım gücünün artacağını ve elde ettikleri kazancın anlamlı hale geleceğini söyledi. Şimşek "Vatandaşların alım gücü artacak, elde ettiği kazancın bir anlamı olacak. 2026'da refah artışı daha fazla hissedilecek, fiyatlar çok daha yavaş artacak" dedi.

KULLANIMA HAZIR KGF LİMİTİ

Reel sektöre destek kapsamında kullanılmaya hazır 114 milyar TL tutarında Kredi Garanti Fonu (KGF) limiti bulunduğunu aktaran Bakan, ekonomik büyümeye katkı sağlamak için finansmana erişimin önemli olduğunu belirtti.