Bakan Şimşek iktidara yakın gazetelerin hedefinde: 'Para faizde piyasa krizde'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit bıraktı.

Kararın ardından, son dönemde yüksek faiz uygulamasına tepkili olan iş dünyasından ve iktidara yakın medya organlarından ekonomi yönetimine yönelik sert eleştiriler geldi.

YENİ ŞAFAK VE TÜRKİYE GAZETESİ'NDEN ORTAK TEPKİ

AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve geçmişte Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasında etkili olduğu iddia edilen Yeni Şafak gazetesi, aylardır Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik eleştirilerini sürdürüyordu. Bu çizgiye, İhlas Yayın Holding bünyesindeki Türkiye Gazetesi de katıldı.

Faiz kararının ardından yayınlanan sayıda, Türkiye Gazetesi ekonomi yönetimini doğrudan hedef aldı. Gazetede yer alan haberde, faiz politikasına yönelik tepkiler dikkat çekti.

'PARA FAİZDE PİYASA KRİZDE'

Haberde, “Para Faizde Piyasa Krizde” başlığı öne çıkarıldı. Metinde, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Faiz belasını kaldıracağız, başka yolu yok” mesajı, sanayici ve ihracatçıların “Bu faizle yatırım imkânsız, küçülüyoruz. Tehlike büyük” açıklamalarına rağmen Merkez Bankası faiz indirmedi. İş dünyası “Faizler inmez, finansman desteklenmezse olumsuz tablolar görülebilir” uyarısı yapıyor… ifadelerine yer verildi.