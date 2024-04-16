Bakan Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları için ABD'ye gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları için ABD'ye gitti. Şimşek, yarın Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenecek Küresel Görünüm Forumu'na katılacak. Şimşek ayrıca, kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileri, ülkelerin maliye bakanları, merkez bankası yetkilileri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle akademisyenlerin katılacağı toplantılar kapsamında yabancı yatırımcılarla görüşmeler yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 12:27
Bakan Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları için ABD'ye gitti
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları" ile "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı"na katılarak, uluslararası yatırımcılarla görüşmek üzere ABD'ye gitti.

IMF ve Dünya Bankası tarafından her yıl düzenlenen ve küresel ekonomideki sorunlar ile fırsatların ele alındığı Bahar Toplantıları başladı.

TOPLANTILAR 20 NİSAN'A KADAR SÜRECEK

Enflasyon ve jeopolitik gerilimlere ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde düzenlenen toplantılar, ABD'nin başkenti Washington'da 20 Nisan'a kadar sürecek.

Türkiye'yi temsilen toplantılara katılacak Bakan Şimşek, ABD'ye gitmek üzere yola çıktı.

Şimşek'in yarın Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenecek Küresel Görünüm Forumu'nda yer alması planlanıyor. Perşembe günü de "Türkiye: Değişken Küresel Ekonomide İleriye Doğru Gitmek" başlıklı etkinlikte konuşması öngörülen Şimşek, programları kapsamında G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na da katılacak.

Bakan Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileri, ülkelerin maliye bakanları, merkez bankası yetkilileri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademisyenlerin katılacağı toplantılar kapsamında çok sayıda yabancı yatırımcıyla da bir araya gelecek.


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