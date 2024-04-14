Dikkat çeken ‘kredi’ iddiası: ‘Bizimki IMF’yi sevmiyor, bu nedenle…’
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir toplantıda, Dünya Bankası'ndan alınan krediyle ilgili "Bizimki IMF’yi sevmiyor bu nedenle Dünya Bankası" sözlerini söylediği ileri sürüldü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'yla (DB) işbirliği çerçevesinde Türkiye'ye ek 18 milyar dolar kredi verileceğini duyurmuştu.
Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'daki yazısında konu hakkındaki kulis bilgilerini aktardı.
Bozkurt, Bakan Şimşek’in yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara’da Gimat esnafı ile toplantıda bir araya geldiğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kendisine yöneltilen, Dünya Bankası'ndan temin edilen kredi sorusuna "'Bizimkini biliyorsunuz IMF’yi sevmiyor, IMF sözünü duymak bile istemiyor, ondan hoşlanmıyor. Bizimkilerin IMF’ye bakışı hep olumsuz o nedenle kaynak arayışında Dünya Bankası’nı tercih ediyoruz” dediğini aktardı.
Mehmet Şimşek haberleri AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan haberleri Recep Tayyip Erdoğan haberleri Dünya Bankası haberleri IMF haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Memiş Gümüş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
- Saldırı sonrası peş peşe açıklamalar!
- Teleferik kazasının sebebi ortaya çıktı!
- O teleferik 'Türkiye'nin en ucuzu' olarak tanıtılmış
- CHP'li Yavuzyılmaz belgeleri ile açıkladı!
- 1 Ocak'ta başlıyor... İşte yeni düzenleme
- YSK'den 'Kütahya' kararı!
- 10 yılda öne çıkması beklenen 8 meslek
- Sözleşmeyi sonlandırmışlardı: İGA'dan açıklama geldi
- Bir aydır öksürüyordu, gerçek sonradan ortaya çıktı