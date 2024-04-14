Dikkat çeken ‘kredi’ iddiası: ‘Bizimki IMF’yi sevmiyor, bu nedenle…’

Yayınlanma: 14.04.2024 - 10:21

Güncelleme: 14.04.2024 - 10:21

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'yla (DB) işbirliği çerçevesinde Türkiye'ye ek 18 milyar dolar kredi verileceğini duyurmuştu.

Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'daki yazısında konu hakkındaki kulis bilgilerini aktardı.

Bozkurt, Bakan Şimşek’in yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara’da Gimat esnafı ile toplantıda bir araya geldiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kendisine yöneltilen, Dünya Bankası'ndan temin edilen kredi sorusuna "'Bizimkini biliyorsunuz IMF’yi sevmiyor, IMF sözünü duymak bile istemiyor, ondan hoşlanmıyor. Bizimkilerin IMF’ye bakışı hep olumsuz o nedenle kaynak arayışında Dünya Bankası’nı tercih ediyoruz” dediğini aktardı.