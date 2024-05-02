Bakan Şimşek kritik toplantı için Paris'e gitti

Yayınlanma: 02.05.2024 - 09:27

Güncelleme: 02.05.2024 - 09:27

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu sabah Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek ve iki ayrı oturumda konuşma yapacak.