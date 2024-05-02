Bakan Şimşek kritik toplantı için Paris'e gitti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris'te düzenlenen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu sabah Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.
Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek ve iki ayrı oturumda konuşma yapacak.
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