Bakan Şimşek kritik toplantı için Paris'e gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris'te düzenlenen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

AA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 09:27
Bakan Şimşek kritik toplantı için Paris'e gitti
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu sabah Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek ve iki ayrı oturumda konuşma yapacak.


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