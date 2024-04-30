Mehmet Şimşek kemer sıkacak: Kamuda tasarrufun ayrıntıları ortaya çıktı!

Yayınlanma: 30.04.2024 - 14:22

Güncelleme: 30.04.2024 - 14:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, peş peşe yaptıkları açıklamalar ile kamuda tasarrufa yönelik mesajlar verdi.

Kamuda ciddi tasarruflar yapmayı planlayan Mehmet Şimşek'in tedbirleri belli oldu.

Habertürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre, kamunun kemer sıkmasını sağlayacak önlemler üç başlık altında toplanacak.

YATIRIMLAR ERTELENECEK

Kamu harcamaları ve yatırımları öncelik sırasına alınacak. Tarım, sulama, baraj, istihdam gibi ülke ekonomisini etkileyecek, üretimi artıracak ve yurttaşın refahına katkı sağlayacak projelere ve harcamalara öncelik verilecek.

Köprü, otoyol, viyadük ya da ertelenmesinde sakınca bulunmayan projeler ertelenecek veya iptal edilecek. Sosyal projelere ağırlık verilecek. Acil ihtiyaçlar belirlenip, bunu karşılayacak projeler öne alınacak.

Şu anda aciliyet arz etmeyen enerji projeleri bile ertelenecek. Doğrudan temin işlerle ilgili de kontrol ve sınırlama mekanizması kurulacak.

ARAÇ HAVUZU OLUŞTURULACAK

Kamuda, güvenlik ihtiyacı ve görevin gerektirdiği makam ihtiyaçlarının karşılanması öncelikli olmak üzere yasal olarak belirlenmiş tahsisler dışında makam aracı kullanımı ve araç tahsislerine sınırlama getirilecek. Suistimallerin önüne geçmek amacıyla sıkı bir denetim getirilecek.

Yeni alımlarda yerli araç ve offset uygulamalarına ağırlık verilecek. Makama tahsisli araçlar dışında kullanılan hizmet araçları için belirli sayıda araçtan oluşan bir havuz kurulacak. UBER benzeri bir sistem kurulması planlanıyor. Bu sistemle araçların yakıt gideri ve mevzuat dışı kullanımının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

HUZUR HAKKINA DOKUNULMAYACAK

Zaman zaman haberleştirildiğinde toplum vicdanını yaralayan ve büyük tepki çeken ballı/kıyak kamu maaşlarına son verilecek. Görevin gerektirdiği Yönetim Kurulu ödenekleri, huzur hakkı, yasal maaş ve harcırahlar dışındaki bütün ekstra ödemeler kaldırılacak. Burada adalet ve dengenin sağlanması çok önemli.

Milyona yaklaşan aylık ücretler yurttaşın haklı tepkisini çekiyor. Kamu İktisadi Teşekkülleri ile kamu iştiraklerinde görevin niteliğine uygun ücretlerin ödenmesi sağlanacak. Birçok kamu iştirak şirketindeki ücretler, özel sektörü katlamış durumda.

YÜKSEK KİRALI YERLER TASFİYE EDİLECEK

Aynı zamanda; kamu hizmet binaları inşaatları da aciliyet arz etmeyen harcamalar kapsamında erteleniyor. Yeni bina inşaatı yapılmayacak ve yüksek kirası olanlar da tasfiye edilecek. Yurt dışı konferans, görevlendirme, yurt içi seminer ve toplantılar da acil olanlar dışında yapılmayacak. Harcırahlar dışında, haberleşme giderlerine de kısıtlama getirilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile yapılacak bu düzenlemeler için gerekirse yasa çıkarılacak.