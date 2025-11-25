Bakan Şimşek Merkez Bankası verilerini değerlendirdi: 'Enflasyondaki düşüş...'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin kasım ayında gerilediğini belirtti. Bakan, "Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası’nın (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi. Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin kasımda gerilediğine işaret eden Bakan, geçen yılın aynı dönemine göre beklentilerin 12 puan iyileştiğini bildirdi.

Bakan Şimşek paylaşımında ayrıca şunları kaydetti:

Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz. Ekonomimizi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.