Bakan Şimşek tarih verdi enflasyon tahmini yine saptı: 2025 olmadı sıra 2026'da!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Küresel Meydan Okumalar ve Türkiye" başlıklı sunumunda ekonomi politikaları ve 2026 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı.

PROGRAMIN 'İLK MEYVELERİ' ALINACAK

Bakan Şimşek, 2026 yılında ekonomi programının 'ilk meyvelerinin alınmaya başlanacağını' belirterek, "2026 pahalılığın daha az hissedileceği ve enflasyonun yüzde 20'nin altına düşeceği bir yıl olacak. Özellikle dar ve sabit gelirli insanlarımızın güçleneceği bir yıl olacak" dedi.

2026'da büyümenin hızlanacağını ve ekonomide toparlanma olacağını savunan Şimşek, "Deprem bölgesinin inşası ve ihyası tamamlanacak. Bütçede disiplin pekişecek ve finansal istikrar ile ilgili endişelerin, tereddütlerin daha da azalacağı bir yıl olacak" iddiasında bulundu.

ŞİMŞEK'İN YÜZDE 20 HEDEFİ 2024'TE 2025 YILI İÇİN VERİLMİŞTİ

Bakan Mehmet Şimşek'in "yüzde 20'nin altı" hedefi, 2024 yılında 2025 enflasyonuna ilişkin olarak dile getirilmişti. Şimşek, 17 Eylül 2024'te katıldığı bir programda, "2025'in sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirebileceğimize samimi şekilde inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak bu hedef kısa sürede revize edilmiş, Kasım 2024'te 2025 yılı için öngörülen enflasyon tahmini yüzde 21'e yükseltilmişti. Enflasyon beklentileri 2025 ve 2026 sürecinde birlikte ele alınmış, Ocak 2025'te tahmin yüzde 27,1'e çıkarılmış, Şubat 2025'te ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yüzde 24 olarak güncellenmişti.

Ağustos 2025'te yayımlanan üçüncü Enflasyon Raporu'nda 2025 yıl sonu tahmini yüzde 25–29 aralığına yükseltilmiş, daha sonra yayımlanan son raporda enflasyonun yıl sonunda yüzde 31–33 bandında gerçekleşmesinin beklendiği ve merkez beklentinin yüzde 32 seviyesine çıktığı ifade edilmişti.

2026 HEDEFİ DE SÜREKLİ REVİZE EDİLDİ

2026 yılı için ise TCMB'nin ikinci Enflasyon Raporu'nda enflasyon tahmini yüzde 12 olarak açıklanmış, üçüncü Enflasyon Raporu ile bu beklenti yukarı yönlü revize edilerek yüzde 13–19 aralığına çıkarılmıştı. Orta vadeli çerçevede 2026 yılı için ara hedefin yüzde 16 olarak belirlendiği de raporlarda yer almıştı.