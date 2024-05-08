Bakan Şimşek: 'Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik. Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 15:20
Bakan Şimşek: 'Temel hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek'
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Orta Vadeli Program'a ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik. Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir.

Bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık. Örneğin; asgari ücreti vergi dışı bıraktık, gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik, kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik.

Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır."


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