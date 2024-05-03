Yıllık enflasyon 1.5 yılın en yüksek seviyesinde... Bakan Mehmet Şimşek: 'Keskin bir şekilde düşmeye başlayacak'

Türkiye’de yıllık tüketici enflasyonu başta hizmet fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükselişini sürdürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı değerlendirmede, "Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 11:32
Yıllık enflasyon 1.5 yılın en yüksek seviyesinde... Bakan Mehmet Şimşek: 'Keskin bir şekilde düşmeye başlayacak'
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Tüketici Fiyat Endeksi nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 artış kaydetti. Aylık TÜFE artışı ise yüzde 3,18 oldu. Nisanda yıllık enflasyon 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, yıllık çekirdek enflasyonda ise yeni rekor kaydedildi.

Veriler sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun mayısta tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörüleri doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacağını iddia ederek, "Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Nisanda enflasyonun yüzde 3,18 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurt içi portföy tercihlerinin Türk lirasına yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor. Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz. Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek."


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