Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: 'Beklentimizin üzerinde rakamlar görebiliriz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantıları için gittiği Washington’da katıldığı panelde Türkiye ekonomisine dair açıklamalarda bulundu. Şimşek, Türkiye’de dezenflasyon sürecinin yolunda ilerlediğini, büyümenin dirençli seyrini sürdürdüğünü ve bunun ekonomik programın devamı için alan sağladığını söyledi.

Bakan Şimşek, “Merkez Bankası küresel ve içsel şoklara karşı daha fazla sıkılaştırma adımları attı. Bu yıl içeride ve dışarıda ciddi türbülans yaşandı. Buna rağmen büyüme ılımlı kaldı, işsizlik tek hanelerde seyretti. Bu da programın devam etmesi için bize alan tanıyor” dedi.

'ENFLASYONDA BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE RAKAMLAR GÖREBİLİRİZ'

Şimşek, hanehalkı ve reel sektör enflasyon beklentilerinin hâlâ yüksek olduğunu vurguladı. “Enflasyonda bu yıl biraz beklentimizin üzerinde rakamlar görebiliriz. Dezenflasyon süreci planlandığı gibi ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Bakan, para politikası ve maliye politikasının sıkı kalmaya devam edeceğini belirterek, “Büyümede ılımlı kaldık. Ciddi anlamda içeride ve dışarıda türbülans yaşansa da büyüme sürdürülebilir patikada ilerleyecek” dedi.