Bakan Şimşek’ten enflasyon ve vergi değerlendirmesi: 'Yavaşlama gözlense de...'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekim ayı enflasyon verileri ve 2026 Yeniden Değerleme Oranı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, yıllık enflasyonun ekim ayında sınırlı da olsa gerilediğini ifade ederek, “2022 ve 2023 yıl sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 olan enflasyon, 2024’te yüzde 44’e ve 2025 yılı ekim ayında yüzde 32,9’a indi. Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi” dedi.

Ayrıca Şimşek, 2026 yılı için vergi ve harç artışlarının enflasyon hedefi dikkate alınarak, yeniden değerleme oranının altında yapılabileceğine dikkat çekti. Bakan, “Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'in açıklamasının tamamı şu şekilde: