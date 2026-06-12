Bakan Şimşek'ten enflasyonda düşüş itirafı: 'Birkaç aylık gecikmeyle devam edecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Kuleleri Oditoryumu'nda düzenlenen Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 69. Genel Kurul Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.

Son yıllarda hem bankacılık sektörünün hem de Türkiye ekonomisinin çoklu şoklara karşı dayanıklılığını ortaya koyduğunu belirten Şimşek, son üç yıldır uygulanan ekonomi programı sayesinde sağlıklı politikalarla birlikte önemli tamponlar oluşturduklarını ifade etti.

Şimşek, "Fiyat istikrarının sağlanması bizim için çok önemli. Çünkü nihai hedefimiz, sürdürülebilir yüksek büyüme ve bu büyümeyi daha adil bir şekilde dağıtmamızdır. Yani daha adil gelir dağılımı bizim nihai hedefimiz. Bu hedefe ulaşmada fiyat istikrarı en kritik bileşendir" dedi.

"BİR ENDİŞE YOK"

Ekonomi politikalarının önceliklerinde herhangi bir değişiklik olmadığını vurgulayan Şimşek, fiyat istikrarının programın temelini oluşturduğunu söyledi.

Mali disiplin konusunda önemli mesafe kat edildiğini belirten Şimşek, deprem harcamalarına rağmen bütçe dengesinin benzer ülkelere kıyasla güçlü şekilde korunduğunu ifade etti.

Şimşek, "Fiyat istikrarı programın esasını oluşturuyor. Bunu destekleyecek mali disiplinin sürdürülmesinde epey mesafe katettik. Mali disipline ilişkin bugün itibarıyla bir endişe yok" değerlendirmesinde bulundu.

CARİ AÇIKTA YAPISAL İYİLEŞME VURGUSU

Cari açığın Türkiye ekonomisinin uzun yıllardır temel kırılganlık alanlarından biri olduğunu belirten Şimşek, son dönemde bu alanda yapısal bir iyileşme yaşandığını söyledi.

Altın hariç veriler incelendiğinde söz konusu iyileşmenin daha net görüldüğünü ifade eden Şimşek, fiyat istikrarı, mali disiplin ve sürdürülebilir cari denge hedeflerinde yapısal dönüşümün kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetinin önceliklerinin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olduğunu belirten Şimşek, yapısal dönüşümün de bu dört temel hedef üzerine kurulduğunu dile getirdi.

“BİRKAÇ AYLIK GECİKMEYLE DEZENFLASYON SÜRECİ DEVAM EDECEK”

Küresel şokların artık dünyanın yeni normali haline geldiğini belirten Şimşek, enflasyonla mücadele konusunda kararlılık mesajı verdi.

Şimşek, "Enflasyonun kalıcı bir şekilde tek haneye indirilmesi için maliye politikası ve yapısal reform ayağıyla en güçlü desteği vermeye, bunları önceliklendirmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki biraz gecikse de bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

Şokların zaman zaman gecikmelere yol açabileceğini belirten Bakan Şimşek, "Bizim için önemli olan gidişatın yönüdür. O anlamda baktığınız zaman birkaç aylık gecikmeyle dezenflasyon süreci tekrar devam edecek ve yoluna girecektir" dedi.

BÜTÇE AÇIĞI HEDEFİNDE SAPMA BEKLENMİYOR

AKP hükümetlerinin en önemli başarılarından birinin bütçe disiplini olduğunu söyleyen Şimşek, geçmiş dönemlere kıyasla bütçe açığında önemli iyileşme sağlandığını belirtti.

ABD/İsrail-İran savaşı sonrasında enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin vatandaşlara yansımaması amacıyla eşel mobil sisteminin devreye alındığını hatırlatan Şimşek, buna rağmen bütçe hedeflerinde bozulma beklemediklerini ifade etti.

Şimşek, "Son 3 ayda akaryakıtta ÖTV'yi neredeyse sıfırlamamıza rağmen bu sene bütçe açığı hedeflerini tutturacağız. Bu konuda bir endişeniz olmasın. Milli gelire oranla yüzde 3,5 bütçe açığı hedefimiz var" diye konuştu.

CARİ AÇIK VE DIŞ FİNANSMAN YÖNETİLEBİLİR SEVİYEDE

Cari açığın yıl sonunda milli gelirin yüzde 3'ü veya altında gerçekleşebileceğini belirten Şimşek, bu alanın artık çok daha rahat yönetilebilir durumda olduğunu söyledi.

"Yılı yüzde 3 veya altında cari açıkla kapatabiliriz. En büyük kırılganlık olarak görülen bu alanı bugün çok rahat yönetilebilir görüyorum. Bu nedenle makro finansal istikrar ve programın sonuçları açısından endişeye mahal yok" ifadelerini kullanan Şimşek, dış ticaret açığında da petrol fiyatlarındaki yükselişe rağmen sınırlı bozulma yaşandığını kaydetti.

REZERVLER İÇİN “ENDİŞEYE MAHAL YOK” İDDİASI

Türkiye'nin dış finansman göstergelerinin tarihsel ortalamalara kıyasla daha güçlü bir görünüm sergilediğini belirten Şimşek, rezervlerdeki son hareketlere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Altın fiyatlarındaki düşüşün rezervler üzerinde etkili olduğunu ifade eden Şimşek, "Rezervlerin önemli bir kısmı altın cinsinden ve maalesef bu dönemde altın fiyatlarındaki gerilemenin olumsuz etkilerini yaşadık. Savaş sonrası dönemde rezervdeki düşüşün neredeyse yüzde 40'ına yakını altın fiyat değişiminden kaynaklanıyor. Dolayısıyla geçmiş şoklara oranla burada da endişeye mahal yok" dedi.