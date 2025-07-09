Bakan Şimşek'ten Londra'da anlamlı açıklama: Türk Lirası'nda kararlı hareket

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da sürdürdüğü iki günlük temas programı kapsamında reel sektör ve finans sektörü yatırımcılarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu toplantılarda ekonomi programındaki gelişmeler ve Türkiye'nin yapısal dönüşüm vizyonu ele alındı.

Şimşek, yatırımcılara yaptığı sunumda kur korumalı mevduattan çıkış sürecinin büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, "Mayıs ayı başından itibaren artış gösteren rezervlerle birlikte rezerv yeterliliği sağlanmış ve Türk Lirası'ndaki oynaklık önemli ölçüde azalmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

KARARLI VE SABİT HAREKET

Bakan Şimşek'in açıklamalarının ardından gözler döviz kurlarına çevrildi.

Dolar endeksinde yılbaşından bu yana yüzde 10'un üzerinde düşüş gözlendi. ABD Doları Euro karşısında ise yüzde 12'den fazla değer kaybetti.

Türk Lirası'ndaki erimeyse doları solladı. Kan kaybeden ABD Doları 2025 yılında Türk Lirası karşısında yüzde 13,30 değer kazandı.

Dolar/Euro Grafiği

DOLAR TL KARŞISINDA TIRMANIYOR

Dolar kurlarının seyrine bakıldığında şu tablo ortaya çıkıyor:

1 Ocak: 35,27 TL

1 Şubat: 35,91 TL

1 Mart: 36,41 TL

19 Mart: 41,4 TL'ye kadar y ükseldi ve tarihi zirvesini gördü ( İstanbul B üyük şehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun g özalt ına alınması)

1 Nisan: 37,86 TL

1 Mayıs: 38,43 TL

1 Haziran: 39,10 TL

1 Temmuz: 39,76 TL

9 Temmuz: 40,04 TL

Veriler Şimşek'in "oynaklık azaldı" ifadesinin doğruluyor. Türk Lirası özellikle önceki yıllardaki oynak görünümün aksine son derece "istikrarlı" bir şekilde dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

Ekonomi çevrelerinde, bakanın teknik anlamda doğru olan bu tespitinin, yatırımcılar açısından ne kadar teselli edici olduğu tartışılıyor. Zira "oynaklık azalması" ifadesi, liranın istikrarlı bir şekilde değer kaybetmesini de kapsadığı yorumları yapılıyor.

Son yıllarda ekonomide verilen yanlış kararların ardından dünyanın en yüksek faiz veren ikinci ülkesi konumuna getirilen Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in aralıksız düşüşün belirli bir seviyede kalmasını olumlu karşılaması geleceğe yönelik endişeleri artırdı.