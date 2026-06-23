Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yeniden Londra'da: Yatırımcılar önceki toplantıyı terk etmişti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yatırımcı görüşmeleri kapsamında Londra’da küresel finans çevreleriyle temaslarda bulunacak.

EKONOMİ VE PARA POLİTİKASI GÜNDEMİ

İki gün sürecek program kapsamında Şimşek ve Karahan’ın küresel yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye ekonomisinin güncel görünümü, uygulanan ekonomi programı ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

YATIRIMCILAR TOPLANTIYI TERK ETMİŞTİ

Mayıs ayında TBMM’de kabul edilen ve yabancı fonlara vergi avantajı sağlayan düzenlemenin ardından Londra’ya giden Şimşek ve Karahan’ın katıldığı toplantıda, CHP’ye yönelik "mutlak butlan" kararı haberlerinin gündeme gelmesi dikkat çekmişti. İngiliz ekonomist Timothy Ash, yargı kararının ardından bazı yabancı yatırımcıların görüşmeyi terk ederek ofislerine döndüğünü iddia etmişti.