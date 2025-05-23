Bakan Şimşek 'yatırımcı güveni sürüyor' dedi: Peki veriler ne diyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 3 milyar dolarlık dış finansman sağlandığını duyururken "yatırımcı güveninin sürdüğünü" savundu. Ancak 19 Mart sonrası yaşanan çıkışlar ve ekonomi programının sıkıntıları bu iddiaları sorgulatıyor. Yabancı yatırımcıların toplam net satışı 9,6 milyar dolara ulaşmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eximbank'ın sendikasyon kredisi ve Hazine'nin dolar tahvil ihracına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirme yaptı.
Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemize duyulan yatırımcı güveni ile dış finansmana erişim küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü şekilde sürmektedir. Bakanlığımızın finansman programı kapsamında 2 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup bu ihraca 2,5 katı aşan talep gelmiştir. Eximbank tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisi ile 1 milyar dolar yeni kaynak sağlamıştır. Bu kaynak, diğer alanların yanı sıra özellikle düşük gelirli bölgelerdeki kadın girişimci KOBİ'ler ile yeşil ihracatçı KOBİ'lerin finansmana erişimini artırmak amacıyla kullanılacaktır."
PİYASALARIN VERDİĞİ MESAJLAR FARKLI
Bakan Şimşek'in "yatırımcı güveninin sürdüğü" yönündeki açıklamaları, piyasalar ve yatırımcı güvenine dair değerlendirmelerde bulunan uluslararası kuruluşların tespitleriyle çelişki oluşturması dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart tarihinde gözaltına alınmasıyla başlayan süreç, ekonomik piyasalarda sarsıntıya yol açtı. Merkez Bankası, yaklaşık 45 milyar dolarlık rezerv satışına zorlandı. Bu satışların ardından piyasada ilk etapta denge sağlandı. Hemen ardından 20 Mart'ta takvim dışı toplantı yapılarak gecelik borç verme faizi yüzde 46'ya yükseldi. 17 Nisan'da ise politika faizi yüzde 46'ya, gecelik borç verme faizi yüzde 49'a çıkarıldı. Faiz indirim süreci sona erdi, birçok şirket rekabette geri kaldığını belirtirken işten çıkarmalar ve küçülme gündeme geldi.
Yüksek faiz ve Merkez Bankası'nın milyarlarca dolarlık satışları ile piyasa ancak şu anki görünümüne kavuştu.
YABANCI YATIRIMCI KAÇIŞI 9,6 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Yurtdışından gayrimenkul alımları artarken, yabancı yatırımcı parasını Türkiye'den çıkardı. Reuters, ekonomi programının 'kısa devre' yaptığını yazdı.
Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırımın düşük seviyede olduğunun altı çizildi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başekonomisti Beata Smarzynska Javorcik, 19 Mart öncesinde Türkiye'nin 'yavaş ama istikrarlı' bir şekilde enflasyonu düşürme yolunda olduğunu belirtirken, "Son siyasi gelişmelerin ardından yaşanan türbülans Merkez Bankası'nı yön değiştirmeye zorladı" dedi. Javorcik ayrıca "Bu durum, ekonomik performans açısından, rezervler açısından ve itibar üzerindeki etkileri bakımından maliyetlidir, yatırımcıların güvenini zedelemektedir" ifadesini kullandı.
Yabancıların hisse senedi stoku 2 Mayıs haftasında 27 milyar 809,2 milyon dolarken, 9 Mayıs haftasında 28 milyar 375,8 milyon dolara yükseldi. DİBS stokları 9 milyar 124 milyon dolardan 10 milyar 109,6 milyon dolara çıktı. ÖST stokları ise 338.6 milyon dolardan 329.8 milyon dolara geriledi.
BORSADA DİP SEVİYESİ TESPİTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, 9 Mayıs haftasında yabancılar 102 milyon dolarlık hisse senedi, 933.74 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirmişti. Ancak 19 Mart'tan o tarihe kadar yabancıların hisse ve tahvildeki toplam net satışı 9.6 milyar dolara ulaşmıştı. Bu alımlar borsanın artık dipte olduğu yorumlarına sebep oldu.