Bakan Şimşek 'yatırımcı güveni sürüyor' dedi: Peki veriler ne diyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 3 milyar dolarlık dış finansman sağlandığını duyururken "yatırımcı güveninin sürdüğünü" savundu. Ancak 19 Mart sonrası yaşanan çıkışlar ve ekonomi programının sıkıntıları bu iddiaları sorgulatıyor. Yabancı yatırımcıların toplam net satışı 9,6 milyar dolara ulaşmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eximbank'ın sendikasyon kredisi ve Hazine'nin dolar tahvil ihracına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirme yaptı.

Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize duyulan yatırımcı güveni ile dış finansmana erişim küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü şekilde sürmektedir. Bakanlığımızın finansman programı kapsamında 2 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup bu ihraca 2,5 katı aşan talep gelmiştir. Eximbank tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisi ile 1 milyar dolar yeni kaynak sağlamıştır. Bu kaynak, diğer alanların yanı sıra özellikle düşük gelirli bölgelerdeki kadın girişimci KOBİ'ler ile yeşil ihracatçı KOBİ'lerin finansmana erişimini artırmak amacıyla kullanılacaktır."

PİYASALARIN VERDİĞİ MESAJLAR FARKLI